Ліга Європи

Німець налаштований на перемогу.

Головний тренер Фенербахче Доменіко Тедеско висловився напередодні матчу проти Астон Вілли в рамках 7-го туру загального етапу Ліги Європи. Цитує німецького фахівця УЄФА.

«Зараз ми в хорошій формі й впевнені у собі, але ви бачили останні результати Астон Вілли у Прем'єр-лізі. Заради таких матчів ми взагалі встаємо вранці з ліжка. Немає причин боятися цієї гри. Ми з нетерпінням чекаємо на вихід на поле.



«Вілла» грає в дуже зрозумілий футбол. Вони небезпечні ударами здалеку: Кеш і Роджерс добре це роблять, як і Тілеманс. Вони можуть грати довгими передачами і розігрувати м'яч внизу, коли потрібно. Треба проявити сміливість, ховатися ні до чого. Іноді потрібно підлаштовуватися під суперника, але для нас важливо, щоб наше футбольне ДНК залишалося незмінним», — заявив Тедеско.

Матч між Фенербахче та Астон Віллою відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.