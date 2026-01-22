Ліга Європи

На нас чекає один з центральних матчів туру в Лізі Європи.

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч висловився напередодні матчу з португальською Брагою у рамках 7-го туру загального етапу Ліги Європи.

«Брага вражає, як і її тренер, який працював з Пепом Гвардіолою. Ми підготовлені психологічно, організовані та націлені на перемогу.

Знаю, що Брага може змінити свій ігровий стиль залежно від ходу матчу. В ідеалі ми хочемо отримати пряму путівку в 1/8 фіналу.

Хоча, ми розуміємо, що гра із таким суперником апріорі не може бути легкою прогулянкою, ми все одно впевнені у власних силах», — заявив Дайч.

Матч між Брагою та Ноттінгем Форест відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.