Ліга Європи

Важкий матч для обох команд.

Головний тренер португальської Браги Карлос Вісенс висловився напередодні матчу Ліги Європи з Ноттінгем Форест. Його слова наводить УЄФА.

«В Англії багато ігрових стилів. Доведеться докласти чимало зусиль, щоби відповідати рівню інтенсивності наших суперників. Потрібно показати свою найкращу гру, щоб здобути перемогу.

Ми сповнені ентузіазму. Ноттінгем — важкий суперник. Декілька днів тому вони зіграли внічию з однією з найсильніших команд Європи — Арсеналом. Це демонструє їхню силу.

Нам потрібна перемога. Думаю, так само, як і нашому супернику. Тому, я очікую дуже цікаву та яскраву гру. Я впевнений у своїй команді», — заявив Вісенс.