Ліга Європи

Вболівальники гостьової команди прорвалися на сектор, поліція застосувала перцевий балончик.

Поєдинок між нідерландським Утрехтом та бельгійським Генком не розпочався вчасно через інциденти на трибунах. Вболівальники гостьової команди пробралися на сектор без перевірки та, ймовірно, без квитків, після чого почали кидатися кріслами.

На місце події прибули співробітники поліції, які, за даними джерел, застосували перцевий балончик для стабілізації ситуації.

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

Спочатку матч був відкладений на 15 хвилин, але через ескалацію конфлікту початок перенесли ще майже на годину. Гра розпочалася о 22:50 за київським часом (21:50 за місцевим).

ФК Утрехт, проконсультувавшись з ірландським арбітражем, підтвердив рішення про перенесення старту гри, зазначають місцеві ЗМІ.

До цього поєдинку Утрехт займав 32-ге місце в турнірній таблиці з 1 очком, а Генк – 18-те з 10 очками.