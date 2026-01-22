Вболівальники гостьової команди прорвалися на сектор, поліція застосувала перцевий балончик.
Утрехт - Генк, getty images
22 січня 2026, 23:00
Поєдинок між нідерландським Утрехтом та бельгійським Генком не розпочався вчасно через інциденти на трибунах. Вболівальники гостьової команди пробралися на сектор без перевірки та, ймовірно, без квитків, після чого почали кидатися кріслами.
На місце події прибули співробітники поліції, які, за даними джерел, застосували перцевий балончик для стабілізації ситуації.
Спочатку матч був відкладений на 15 хвилин, але через ескалацію конфлікту початок перенесли ще майже на годину. Гра розпочалася о 22:50 за київським часом (21:50 за місцевим).
ФК Утрехт, проконсультувавшись з ірландським арбітражем, підтвердив рішення про перенесення старту гри, зазначають місцеві ЗМІ.
До цього поєдинку Утрехт займав 32-ге місце в турнірній таблиці з 1 очком, а Генк – 18-те з 10 очками.