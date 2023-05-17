Україна

Обидва функціонери не зможуть залишити область Києва до 10 липня.

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку та генеральному секретарю Юрію Запісоцькому. Про це повідомляє FootballHub.

Нагадаємо, функціонерів підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виробництва штучних футбольних полів.

Павелку та Запісоцькому заборонено залишати межі Києва та Київської області до 10 липня 2023 року. Вони можуть це зробити лише за умови схвалення від прокурора.

Суд продовжив Павелку запобіжний захід і заборонив йому спілкуватися з певним переліком осіб🔥

Голові УАФ заборонено без дозволу прокурора залишати межі Київської області до 10 липня 2023-го року👀 pic.twitter.com/HS9bzJSGuc — FootballHub (@FootballHub_Ua) May 17, 2023

Також суд заборонив Павелку спілкуватися із певним колом осіб.

Раніше Печерський суд продовжив термін усунення Павелка та Запісоцького з посад до 9 липня. УАФ неодноразово заявляла, що подаватиме апеляцію.