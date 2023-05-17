Обидва функціонери не зможуть залишити область Києва до 10 липня.
АНДРІЙ ПАВЕЛКО, FACEBOOK.COM/ANDRIY.PAVELKO
17 травня 2023, 20:15
Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку та генеральному секретарю Юрію Запісоцькому. Про це повідомляє FootballHub.
Нагадаємо, функціонерів підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виробництва штучних футбольних полів.
Павелку та Запісоцькому заборонено залишати межі Києва та Київської області до 10 липня 2023 року. Вони можуть це зробити лише за умови схвалення від прокурора.
Також суд заборонив Павелку спілкуватися із певним колом осіб.
Раніше Печерський суд продовжив термін усунення Павелка та Запісоцького з посад до 9 липня. УАФ неодноразово заявляла, що подаватиме апеляцію.