Україна

Київська команда не є фаворитом у перегонах.

Динамо хоче підписати атакувального виконавця. Як повідомляє колумбійський журналіст Хуліан Капера, столичний колектив може придбати форварда місцевого Депортеса Брайана Гіля Уртадо.

Україна трансферна. Літні переходи

Динамо і один із бразильських клубів зробили пропозицію щодо придбання гравця, проте фаворитом на трансфер вважається волга з нижнього новгорода.

Клуб із країни-терориста близький до придбання 80% прав на Уртадо і готовий запропонувати йому 4-річний контракт.

Цього року Брайан Гіль провів 22 матчі, забивши 6 голів і віддавши 4 результативні передачі.