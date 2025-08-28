Україна

Двоє українців і бразилець приєдналися до "поліграфів".

Центральний захисник Голарт, опорний півзахисник Денис Хмельовський і правий вінгер Олександр Якименко поповнили склад Олександрії, передає офіційний сайт клубу.

Голарта "поліграфи" орендували в бразильського клубу Фалкон до кінця червня 2026 року з правом викупу. На рахунку 19-річного бразильця 17 матчів на клубному рівні.

Хмельовський у квітні залишив Рух-2 на правах вільного агента. У 33-х поєдинках "молодіжок" львів'ян 19-річний українець відзначився одним асистом. Контракт із Денисом розраховано до кінця травня 2027 року.

Якименко теж приєднався до Олександрії безкоштовно. Протягом минулої кампанії 19-річний українець записав на свій рахунок один гол і один асист у п'яти матчах ЛНЗ U-19. Договір про співпрацю з Олександром розраховано за схемою "1+1".

У наступному, четвертому турі УПЛ-2025/26, "поліграфи" гостюватимуть у донецького Шахтаря (31.08, 18:00).