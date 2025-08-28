Україна

23-річний хавбек може покинути швейцарський клуб до закриття трансферного вікна, серед претендентів — київський клуб.

Київське Динамо розглядає можливість підписання 23-річного півзахисника Санкт-Галлена Михайла Стевановича, повідомляє видання 4-4-2.ch.

Футболіст наразі втратив стабільне місце в основі клубу та виконує другорядну роль у команді. Через незадовільну ігрову ситуацію Стеванович може залишити Санкт-Галлен ще до закриття літнього трансферного вікна, яке завершується 1 вересня.

Окрім Динамо, у послугах хавбека зацікавлені кілька клубів із Росії, Іспанії та Італії. Особливо активний інтерес проявляють команди другого дивізіону Ла Ліги та Серії B, але для переходу на Піренейський півострів угода повинна бути оформлена найближчими днями.

Контракт Стевановича з Санкт-Галленом чинний до 2029 року, тож швейцарський клуб у будь-якому випадку отримає компенсацію. Сума трансферу, за інформацією джерела, може скласти від 500 тисяч до 1,5 мільйона євро залежно від умов угоди.

