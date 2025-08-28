Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 28 серпня, розпочавшись о 21:00.

Динамо Київ у рамках плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 прийматиме Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:3).

ЧЕТВЕР, 28 СЕРПНЯ, 21:00. АРЕНА ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — НІКОЛА ДАБАНОВИЧ (ЧОРНОГОРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2, КИЇВСТАР ТБ

Після невдачі на ТСК Арені минулого тижня Динамо Київ опинилося за крок від дебютної для клубу участі в основному/груповому етапі Ліги конференцій. У сербській Бачці-Тополі "біло-сині" вперше поступилися Маккабі Тель-Авів, перервавши чотириматчеву безпрограшну серію очних зустрічей із цим суперником, а також уперше в своїй історії зазнали поразки в поєдинку кваліфікації Ліги Європи.

Не додає вболівальникам Динамо Київ упевненості й той факт, що станом на зараз "біло-синім" після невдач у перших, домашніх матчах протистоянь із двох частин (виключно в єврокубках) сім разів поспіль не вдавалося нівелювати перевагу суперників. Востаннє столичний клуб досягнув успіху попри старт із поразки вдома ще в 2004 році, вибивши Трабзонспор (1:2, 2:0) на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів.

Тричі уразити ворота Руслана Нещерета в Сербії Маккабі Тель-Авів удалося й без допомоги Дора Тургемана, нещодавно проданого до МЛС найкращого бомбардира клубу в сезоні-2024/25. Тепер, можливо через потенційний переїзд до чемпіонату Іспанії, без свого лідера атак Владислава Ваната принаймні на деякий час залишився суперник "жовтих".

"Біло-сині" спроможні здолати "жовтих", але чи втратять ті через це вже майже здобуту путівку до основного етапу ЛЄ — питання відкрите. За версією betking, сьогодні більші шанси на успіх мають підопічні Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Маккабі оцінюється показником 3.10. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо Київ: "У минулому матчі зіграли перший тайм внічию, мали план на другий, але потім було вилучення, яке вплинуло і на наші дії, і на результат. Відіграти два м'ячі можливо, в історії були приклади, коли команда відігравалася й у складніших ситуаціях. Насамперед має бути бажання, розуміння та щоб фортуна повернулася до нас обличчям. І ми маємо це заслужити своїми діями на полі".

Жарко Лазетич, головний тренер Маккабі Тель-Авів: "Ми готуємось, як до будь-якої гри, хочемо перемогти, а не втримати рахунок. Обидві команди мали моменти, і в результаті все могло піти по-різному. Ми все аналізуємо, і я сподіваюся, що завтра побачимо, що готові... У мене завжди є якийсь план перед грою, але все залежить від багатьох чинників. Наступна гра завжди найважливіша, особливо на даному етапі, коли на нас чекає щось серйозне".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Герреро, Волошин

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Асанте, Стоїч, Шломо, Ревіво — Давіда, Сіссоко, Шахар, Перец, Єхезкель — Мадмон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

