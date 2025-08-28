Ліга Європи

Віримо у чудо, готуємося до найгіршого...

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився напередодні матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи з Маккабі Тель-Авів (перша гра — 1:3). Його слова наводить офіційний сайт "біло-синіх".

"Безумовно, критика на адресу команди впливає на всіх, і ми її заслужили. У минулому матчі з Маккабі зіграли перший тайм внічию 1:1, мали план на другий тайм, але потім було вилучення, яке вплинуло і на наші дії, і на результат. Відразу хочу сказати, що відіграти два м’ячі можливо. В історії були приклади, коли команда відігравалася й у складніших ситуаціях. Що для цього треба зробити? Насамперед має бути бажання, розуміння та щоб фортуна повернулася до нас обличчям. І ми маємо це заслужити своїми діями на футбольному полі. Ми над цим працювали та говорили про це.

Втрати? На жаль, нам не допоможуть у цій грі Торрес та Ванат. На цих гравців ми не зможемо розраховувати.

Висновки після першого матчу? На це питання можна відповісти будь-яким чином, наприклад: "ми зробили висновки". Я ж не буду вам розповідати, про що саме ми говорили, які акценти робили, на що звертали увагу, та що нам потрібно зробити, щоб розв’язати це питання. Мабуть, це буде неправильно. Можу лише сказати, що ми провели певну роботу, сподіваємося, що вона принесе свої результати. Просто нам не буде – це точно, й ми це чудово розуміємо. Але ми маємо зробити усе від нас залежне, щоб йти після гри з високо піднятою головою.

Новий тренер Кендзьорек? Ми давно спілкувалися, кілька разів зустрічалися, коли команда перебувала тут, у Польщі, обговорювали можливу співпрацю, наші відносини всередині тренерського штабу та напрямки, в яких він буде з нами працювати. Це і аналітика, і стандартні положення, і також він буде помічником головного тренера, допомагатиме мені у рішенні тих завдань, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе, і ми з великим задоволенням прийняли його в нашу родину", — заявив Шовковський.

Матч між Динамо та Маккабі Тель-Авів відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.