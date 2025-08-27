Ліга Європи

Ошер Давіда поділився своїми думками перед грою з "біло-синіми".

Вінгер Маккабі Тель-Авів Ошер Давіда прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо.

"Однозначно, після історії з Олімпіакосом залишилося не так багато гравців, але я добре пам'ятаю той момент і пам'ятатиму його ще довго. Однозначно, місію ще не виконано, і я сподіваюся, що ніхто так не думає. Ми повинні думати про рахунок 0:0 та виграти матч так, як уміємо. Ми не можемо думати ні про що інше.

У попередній грі всі говорили про те, що нам потрібно було забити більше, але також про те, як ми добре зіграли. Тепер ми концентруємось на наступній грі.

Нашим завданням з погляду команди є захист титулу. Особисто я хочу повторити минулий сезон і навіть більше. Я не збираюся миритися з тим, що сталося, тому що хочу прогресувати. Я завжди дивлюся на себе однаково. Можливо, мені варто сказати, що можна бути більш значущим. Я намагаюся стати кращим.

Багато змінилося в команді, є хороша динаміка, молоді, якісні хлопці, і я думаю, всі беруть на себе більше відповідальності. Тут є ті, хто бере на себе роль лідерів. Сподіваюся, все буде добре, я вірю у хлопців", — наводить слова Давіди прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів відбудеться завтра, 28 серпня, о 21:00 за Києвом. У першій грі "біло-сині" поступилися з рахунком 1:3.