Ліга конференцій

Українська команда дала бій італійцям, але не вистачило досвіду задля позитивного результату.

Житомирське Полісся завершило свій єврокубковий шлях, поступившись Фіорентині у матчі-відповіді Ліги конференцій. Попри поразку, команда Руслана Ротаня продемонструвала характер і подарувала вболівальникам надію у першому таймі.

Після розгромної поразки 0:3 вдома український клуб вийшов на поле у Флоренції з максимальною мотивацією. Старт вийшов фантастичним: вже на другій хвилині Назаренко відкрив рахунок після помилки оборони суперника, а на 12-й Андрієвський потужним ударом із-за меж штрафного зробив 0:2. Полісся створило інтригу, надійно обороняючись і не дозволяючи Фіорентині реалізувати свої моменти до перерви.

Однак у другому таймі італійці повністю перехопили ініціативу. На 79-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці гри Фіорентина використала два стандарти: Раньєрі зрівняв рахунок після кутового, а Джеко встановив остаточний результат — 3:2.

Полісся залишає Лігу конференцій, але команда показала гідну гру проти сильного суперника та зуміла залишити приємне враження своєю сміливістю й характером у матчі-відповіді.

Фіорентина — Полісся 3:2

Голи: Додо, 78, Раньєрі, 86, Джеко, 89 - Назаренко, 2, Андрієвський, 14

Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Понграчич, 65), Марі, Віті (Раньєрі, 86) — Додо, Фаджолі, Мандрагора (Зом, 65), Парізі (Госенс, 46) — Фацціні, Джеко, Ндур (Гудмундссон, 46)

Полісся: Кудрик — Кравченко (Корнійчук, 81), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Коста (Лєднєв, 56), Бабенко (Перейра Гонсалвеш, 81), Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 68), Назаренко (Караман, 81)

Попередження: Коста, Карама