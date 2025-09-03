Україна

На гравця також претендує Трабзонспор.

Півзахисник Вуковара Робін Гонсалес може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Tportal.hr.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного колумбійця зацікавлене київське Динамо, а також турецький Трабзонспор, де виступають кілька українців.

Також зазначається, що Вуковар планує отримати за футболіста близько мільйона євро, що стане рекордом для скромного хорватського клубу.

Нинішнього сезону Гонсалес провів шість матчів, у яких забив три м'ячі. Він виступає за Вуковар з лютого 2020 року — на його рахунку 105 матчів, 23 м'ячі та чотири асисти.

