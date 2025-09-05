Україна

Гравець місяця в Оболоні оцінив старт сезону та поділився очікуваннями від матчу з чинним чемпіоном.

У перших турах нового сезону Оболонь набрала сім очок і демонструє впевнену гру. Вагомий внесок у старт команди зробив півзахисник Сергій Суханов, який забив два ключові голи та був визнаний гравцем місяця за версією вболівальників клубу.

У коментарі клубній пресслужбі Суханов поділився враженнями від початку сезону та очікуваннями від майбутнього матчу проти київського Динамо.

"Це заслуга всієї команди. Ми всі разом робимо одну роботу й разом здобуваємо результат", — сказав Суханов про своє індивідуальне визнання.

Півзахисник також відзначив, що для команди головне — не краса голів, а їхня результативність:

"Кожен гол важливий, якщо він приносить очки. Саме це — пріоритет для команди".

У наступному турі Оболонь на своєму полі прийматиме чинного чемпіона — київське Динамо. Суханов зазначив, що підтримка домашніх трибун може стати додатковим фактором:

"Ми відчуватимемо 12-го гравця. Зробимо все, щоб досягти позитивного результату. Але для нас кожен матч важливий, виділяти окремі немає сенсу".

Матч Оболонь — Динамо відбудеться 13 вересня о 15:30 на стадіоні Оболонь Арена.