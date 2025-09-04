Україна

Недовго тривала кар'єра ізраїльтянина в Україні.

Хапоель Хайфа підписав трудову угоду з 25-річним півзахисником Офеком Бітоном з житомирського Полісся. Про це повідомляє офіційний сайт ізраїльського клубу.

Зазначається, що контракт з ізраїльським гравцем підписано до 30 червня 2026 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, клуб з Хайфи заплатив "вовкам" 200 тисяч євро.

Офек Бітон приєднався до Полісся в січні, цього року, перейшовши з Хапоеля Ієрусалім за 250 тисяч євро. З того часу він відіграв за українську команду п'ять матчів та віддав одну результативну передачу.

