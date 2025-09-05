Верес оголосив про оренду лівого захисника Полісся Сергія Корнійчука.

Угода між клубами розрахована до кінця поточного сезону, повідомляє пресслужба рівненського клубу.

21-річний Корнійчук є вихованцем Ковель-Волині та БРВ-ВІК, раніше виступав за Металург із Запоріжжя та Минай. У липні 2024 року права на гравця перейшли до Полісся.

Попри молодий вік, захисник уже має досвід виступів у єврокубках — у складі Полісся він зіграв два матчі Ліги конференцій проти Фіорентини. Також Корнійчук отримував виклики до молодіжної збірної України U21.