Україна

Лівий захисник "зграї" виступатиме за рівненський клуб до завершення сезону.

Верес оголосив про оренду лівого захисника Полісся Сергія Корнійчука.

Угода між клубами розрахована до кінця поточного сезону, повідомляє пресслужба рівненського клубу.

21-річний Корнійчук є вихованцем Ковель-Волині та БРВ-ВІК, раніше виступав за Металург із Запоріжжя та Минай. У липні 2024 року права на гравця перейшли до Полісся.

Попри молодий вік, захисник уже має досвід виступів у єврокубках — у складі Полісся він зіграв два матчі Ліги конференцій проти Фіорентини. Також Корнійчук отримував виклики до молодіжної збірної України U21.