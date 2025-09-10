Ліга конференцій

Муамер Танкович змінив один кіпрський клуб на інший.

Правий вінгер Муамер Танкович залишив Пафос і приєднався до Омонії, передає офіційний сайт клубу з Нікосії.

Повідомляється, що швед боснійського походження підписав розрахований на один сезон контракт. Свій колишній клуб 30-річний гравець залишив на правах вільного агента.

Так само Танкович приєднався до Пафоса в липні 2022 року, попрощавшись з афінським АЕКом. У 134-х матчах першого в його кар'єрі кіпрського клубу Муамер відзначився 34-ма голами й 26-ма асистами.

Фланговий нападник допоміг Пафосу виграти чемпіонат Кіпру-2024/25 і Кубок країни в сезоні-2023/24. Раніше швед також виступав за Гаммарбю, АЗ і Фулгем.

У п'яти матчах (2014-2020) за збірну Швеції Танкович не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, у ході поточної кампанії Пафос вибив Динамо Київ із третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, тоді як Омонія прийматиме "біло-синіх" (27.11) у рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій.