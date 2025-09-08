Україна

Форвард Динамо орендований празьким Богеміанс 1905 до кінця сезону-2025/26.

Венесуельський нападник Ерік Рамірес, контракт якого належить київському Динамо, продовжить свої виступи в Чехії.

26-річний форвард приєднався до Богеміанс 1905 із Праги на правах оренди до завершення сезону-2025/2026.

Останнім клубом венесуельця був аргентинський Тігре, де він провів 19 матчів у всіх турнірах, забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.

Раніше Рамірес також виступав на правах оренди у складі Спортинга з Хіхона, словацького Слована та колумбійського Атлетіко Насьональ, залишаючись при цьому гравцем Динамо.