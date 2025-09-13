Україна

Наставник дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував історичну перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти львівського Руху (1:0).

"Дійсно, перемога дуже важка, ми її вистраждали. Напевно, більше інтриги, ніж було в сьогоднішньому матчі, важко придумати, коли на 90 хвилині в твої ворота поставили пенальті.

Я розумію, що десь нам якоюсь мірою пощастило, але для нас найголовніше було сьогодні – це три очки. Тому що ми в останніх іграх начебто й непогано виглядали, а з нулем очок у кишені дуже важко психологічно.

Як ми не намагалися вивести хлопців з цього стану, але все одно відчувалося, що команда трошки боялася грати, команда розкріпостилася, коли забили гол. Коли забили гол – почали в наш футбол грати, в який ми намагаємося. Але я привітав хлопців. Це вистраждана важка перемога для нас. І, в першу чергу, історична для нашого клубу.

Хочу віддати належне Джеоване та Кирюханцеву, тому що в тому стані, в якому вони приїхали до нас – тільки повага, що вони зіграли. Вистачило мені тижня для того, щоб побачити, як вони виглядали. Якщо Джеоване трошки раніше приїхав, він зіграв товариську гру з ЛНЗ, забив гол і досить непогано виглядав, то Кирюханцев приїхав буквально за тиждень, але він таке приємне враження склав на мене в тренувальному процесі, що я підійшов до нього, запитав: "Чи готовий ти?". Він сказав: "Миколайович, 45 хвилин готовий". Але я завжди кажу: "Де 45 – там і 60". Молодець, я хочу подякувати. Хороший момент був, на жаль, не реалізував його, але це все від неготовності поки що на 100 відсотків.

Гра Супряги? Владу ми намагаємося допомогти. В першому таймі пару хороших моментів були, коли ми в перехідній фазі добре перехоплювали м’яч. Ми просили його до воріт відкриватися. Ну, це такі робочі моменти, але, повірте мені, він дуже сильно працює, він хоче вийти з того стану. Ми віримо в нього. Думаю, ми допоможемо йому вийти з того непростого часу. Йому лише один треба забитий м’яч, і все.

Я відверто вам скажу: в нас нема пенальтиста. Ми запитали Андрія Беженара, він сказав: "Я готовий пробити". Але Хоакін узяв на себе відповідальність, пішов і забив. Я завжди довіряю своїм хлопцям. Хто як себе відчуває – той і готовий пробити пенальті", — сказав Нагорняк в ефірі УПЛ ТБ.

