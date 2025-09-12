Україна

Непогане підсилення для команди Нагорняка.

Дебютант УПЛ Епіцентр підписав трудову угоду з колишнім фулбеком Олександрії та Зорі Ігорем Кирюханцевим. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. 29-річний українець приєднався до Епіцентру на правах вільного агента.

Останнім місце роботи захисника була луганська Зоря, яку він залишив влітку 2025-го року. За луганчан він відіграв 61 матч, забив сім голів та віддав сім результативних передач.

Загалом на його рахунку 119 матчів на рівні УПЛ, в яких йому вдалося відзначитися 10 голами та 9 результативними передачами.

