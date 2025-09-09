Україна

Клуб із Кам'янця-Подільського посилився ексгравцем Портімоненсе.

Центральний півзахисник Джеоване підписав контракт з Епіцентром, передає офіційний сайт клубу.

За даними порталу transfermark, договір про співпрацю з 26-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2027 року. Свій колишній клуб, а саме Портімоненсе, гравець залишив на правах вільного агента.

До Португалії Джеоване перебрався влітку 2024 року. На його рахунку чотири асисти в 27-ми матчах чемпіонату й Кубка країни.

Раніше він також представляв Віла Нову, Сеару, Санту-Андре й Пайсанду.

За клуб із Кам'янця-Подільського центральний півзахисник виступатиме у футболці з 12-м номером.