Україна

Вінгер Карпат орендований інший львівським клубом до кінця року.

Вінгер Карпат Ілля Квасниця приєднався до Руха на правах оренди. Про це повідомили пресслужби клубів.

За домовленістю сторін у січні 2025 року 22-річний нападник повернеться до Карпат.

Окремої уваги заслуговує представлення Квасниці самим Рухом, в якому взяв участь півзахисник львів'ян Костянтин Квас. Обіграли у клубі, звісно, їхні прізвища.



Квасниця приєднався до Карпат на початку 2024 року. У матчах Прем’єр-ліги він провів вісім поєдинків за львівську команду, відзначившись одним асистом. Крім того, в кубковому поєдинку футболіст записав на свій рахунок дві результативні передачі.