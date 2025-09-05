Вінгер Карпат орендований інший львівським клубом до кінця року.
Ілля Квасниця, фото ФК Карпати
05 вересня 2025, 19:59
Вінгер Карпат Ілля Квасниця приєднався до Руха на правах оренди. Про це повідомили пресслужби клубів.
За домовленістю сторін у січні 2025 року 22-річний нападник повернеться до Карпат.
Окремої уваги заслуговує представлення Квасниці самим Рухом, в якому взяв участь півзахисник львів'ян Костянтин Квас. Обіграли у клубі, звісно, їхні прізвища.
Квасниця приєднався до Карпат на початку 2024 року. У матчах Прем’єр-ліги він провів вісім поєдинків за львівську команду, відзначившись одним асистом. Крім того, в кубковому поєдинку футболіст записав на свій рахунок дві результативні передачі.