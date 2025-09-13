Україна

Форварда освистали фанати через скандальні пости в соцмережах.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився щодо дебюту нападника Владіслава Бленуце у матчі п'ятого туру VBET Ліги проти Оболоні, який завершився з рахунком 2:2.

"Бленуце – наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас, ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам? Що я можу їм сказати? У них своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Потрібно дивитися, що і як було сказано.

Іноді роблять висновки, не вдаючись у деталі. Він уже все сказав. А ми хочемо сказати, що він один з нас", – сказав Шовковський.

Раніше повідомлялося, що Бленуце опинився в центрі скандалу через проросійські репости.