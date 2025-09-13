Україна

Хавбек "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник столичної Оболоні Руслан Черненко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:2).

"Я вважаю, що по сьогоднішній грі ми заслужили точно не програти. Ми добре готувалися до гри, і десь у кінці нам пощастило. Десь була якась така чуйка, що зможемо відігратися і зрівняти рахунок, забрати хоча б нічию. Вболівальники на трибунах гнали нас уперед. Дербі було неперевершене, якщо чесно.

Момент з Яциком? Не мені зараз про це казати. Так, це футбол, це емоції. Десь, може, підштовхнув мене, я впав дуже боляче. Але нічого страшного, все пройде. Головне сьогодні – що здобули результат. Ми задоволені. Зараз чудова атмосфера в роздягальні, дуже чудова", — сказав Черненко в ефірі Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь – Динамо Київ.