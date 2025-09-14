Україна

Хавбек харків'ян поділився своїми емоціями після гри з "гірниками".

Півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний прокоментував нічию в матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:1), в якому він відзначився голом.

"Ми зараз трішечки спустошені по грі. Ми віддали багато сил. На мою думку, ми дуже гарно грали. Я гадаю, наша команда трошки засмучена результатом матчу. На мою думку, ми могли перемогти. Ми створили набагато більше моментів.

Пенальті у наші ворота? Наш гравець просто пролетів повз нього. А як сам гравець говорить, то він йому став сам на руку і впав. За таке ставити пенальті…Потім рефері дає дві картки нам. Коли ми вже з ним не розмовляли — ми розмовляли між собою. Через це трошки був накал, але ми в перерві переговорили з арбітром. У другому таймі я з ним не спілкувався вже взагалі.

Коли я забив, гравці Шахтаря вважали, що там був офсайд. Але епізод подивився VAR. Як ми бачили зі сторони, він навпаки йшов від воріт, щоб воротар бачив м'яч. Таке рішення прийняв. Добре. Якби арбітр не зарахував, то були б ще більше спустошені.

Трошки тяжко було хвилини з 70, але я не міг залишити команду в такий тяжкий час. Намагався знаходити в собі сили і продовжувати грати", — наводить слова Калюжного прес-служба клубу.

