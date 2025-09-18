Україна

Відомого українського воротаря затримали на кордоні з Придністров’ям.

Відомий український голкіпер Артур Рудько ще до спроби залишити країну був мобілізований до лав ЗСУ. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк на Youtube-каналі "Інститут футбольної репутації".

"Хронологія подій наступна. Серпень 2025 року. Артур Рудько опиняється у розшуку ТЦК. 22 серпня його затримує ТЦК, оформляють штраф у розмірі 17 000 грн, він цей штраф сплачує. Далі він проходить ВЛК і 31 серпня його мобілізовують.

Якимось чином він домовився, але його відпустили – можливо, забрати речі, але це припущення. 3 вересня Рудько вже був затриманий на кордоні з Придністров’ям", – розповів Андріюк.

Нагадаємо, що 3 вересня голкіпера разом із групою інших втікачів затримали на кордоні в Одеській області. Про інцидент стало відомо лише 16 вересня. Наразі Рудько перебуває у навчальному центрі Збройних сил України.

Останнім клубом у кар’єрі Рудька був Чорноморець, який він залишив після завершення сезону 2024/25. За свою кар’єру Артур також виступав за Динамо, Шахтар, Металіст, польський Лех та кіпрський Пафос.