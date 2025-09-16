Інше

33-річний футболіст намагався незаконно залишити Україну через Придністров’я.

33-річний Артур Рудько, ексголкіпер Динамо, Шахтаря, Чорноморця, Металіста та молодіжної збірної України, потрапив у центр суспільної уваги після того, як був затриманий при спробі незаконного перетину державного кордону.



Фото — ДПСУ

Як повідомляє Sportarena, Рудька затримали на Одещині прикордонники під час спроби виїзду через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону. У автомобілі перебували четверо дорослих, зокрема Рудько, та 4-річний син одного з них. За даними ДПСУ, дитину спеціально взяли із собою, щоб відволікти увагу охоронців кордону, і мати дитини свідомо на це погодилась.

Організатори незаконного виїзду діяли через телеграм-канал, у якому збирали учасників. За участь у схемі кожен мав сплатити 8 тисяч доларів у криптовалюті, один з порушників вніс навіть попередній аванс. В результаті хлопчик залишився з матір’ю, а всім дорослим було виписано адміністративні протоколи.

Наразі, за даними джерел, Артур Рудько проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів Збройних Сил України.

Останнім клубом у кар’єрі Рудька був Чорноморець, який він залишив після завершення сезону 2024/25. За свою кар’єру Артур також виступав за Динамо, Шахтар, Металіст, польський Лех та кіпрський Пафос.