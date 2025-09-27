Україна

Наставник Динамо — про помилки в захисті, спірний епізод з арбітром і заміни в матчі проти Карпат.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував результат матчу 8-го туру УПЛ проти Карпат, який завершився з рахунком 3:3.

Наставник зазначив, що його команда могла зіграти значно краще в обороні:

"Забити три м’ячі, мати ще нагоди, але пропустити стільки ж... Жодна команда не буде задоволена такими подіями у захисті. Особливо другий і третій гол. У першому моменті також могли зіграти набагато краще і не допустити до пропущеного м’яча".

Також Шовковський пояснив, чому апелював до арбітра під час гри:

"На мою думку, Романов допустив помилку — мав бути зафіксований фол на Піхальонку в центрі поля".

Тренер Динамо прокоментував ситуацію із замінами у другому таймі:

"У перерві всі гравці готувалися. Вони мали бути готові вийти з перших хвилин другого тайму. Але жодних замін у перерві ми не планували".

Окремо наставник торкнувся заміни Бражка:

"Ми вирішили підсилити гру і замінити його, випустивши Тимчика. Яцик мав грати більш позиційно, а Бражко — допомагати".

Нагадаємо, матч Динамо — Карпати завершився нічиєю 3:3. Кияни втратили перемогу, пропустивши на останніх хвилинах.