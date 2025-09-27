Україна

Львів’яни віддали перемогу Динамо в яскравому матчі. Наставник — про гру, емоції та газон.

Після нічиєї 3:3 з Шахтарем, сьогодні Динамо знову зіграло внічию — цього разу з іншим суперником. В інтерв’ю після матчу тренер команди дав емоційні коментарі щодо результату, тактики та помилок у грі.

— Матч проти Шахтаря закінчився 3:3, сьогодні — теж 3:3. Чи не було відчуття дежавю?

"Проти Шахтаря нам було важче створювати моменти. Тоді ми мали відігруватись, сьогодні ж вели в рахунку і мали збільшувати перевагу в першому таймі. Після того як рахунок став 2:0, ми були ближчі до третього м’яча, ніж Динамо — до першого. Ми мали змушувати різницю зростати. Наприкінці першого тайму ми пропустили зі стандарту — дуже якісне виконання. Піхальонок може зробити дев’ять із десяти передач туди, куди потрібно. Якщо б мене спитали зараз, чи погодився б я віддати м’яч і сісти в оборону після 2:0 — ні. Футбол має бути таким: після першого голу потрібно тиснути за другим, третім".

— А що сталося на початку другого тайму?

"Динамо — дуже якісна команда. Коли зустрічаєш їх одинадцять проти одинадцяти, вони створюють моменти легко. Треба відсувати гру від власних воріт. Я казав так і в матчі зі Шахтарем. Такі команди розбирають суперників на маленькому клаптику поля. Загалом сьогодні наші виглядали дуже добре, особливо в першому таймі: на м’ячі, контролювали гру, грали між ланками, залучали опорника, створювали моменти".

— Чому не змогли подвоїти перевагу після 2:0?

"Ми намагалися. Футболісти хотіли цього. Дуже сильна команда — Динамо в чемпіонаті не програє вже півтора року. Вони сьогодні мали програти, я в цьому впевнений. Коли ми забили другий — зупинятись не варто було. Але… це рівень команди, що може витримати такий натиск".

— Як зробити так, щоб команда виходила з максимальним настроєм на будь-якого суперника, не лише на Динамо чи Шахтар?

"Не може бути поділу між Динамо і Оболонню. Гравець має бути фокусованим щодня. Якщо хтось буде не в грі — буде ротація".