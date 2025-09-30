Україна

Скандали з роботою арбітрів у Прем'єр-лізі продовжують набирати обертів з кожним туром.

СК Полтава на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій розкритикував роботу суддівської бригади Олександра Солов'яна у матчі минулого туру УПЛ проти Олександрії (0:1).

"Дорослі дядьки йдуть ламати білдапи… У двох опорників 21 попередження за сезон – таку критику різного роду експертів доводилося чути нашому колективу після виходу до УПЛ. Та чи дійсно це так? Давайте подивимось на прикладі матчу 7 туру УПЛ між Олександрією та Полтавою. Контраверсійний матч колективів із сусідніх регіонів запам’ятався не стільки грою, як суперечливими рішеннями головного арбітра Олександра Солов’яна. Вже зі стартових хвилин до рефері виникло чимало запитань.

Перша хвилина матчу. Олександр Вівдич перший на м’ячі і веде верхову боротьбу. Його візаві Кампос наздоганяє Олександра коліном в бік та наносить, як виявляється згодом, серйозну травму, через що форвард полтавців змушений просити заміну. Однак арбітр не зафіксував навіть фолу, вважаючи таку гру в межах правил. Кампос, до речі, не вперше цього сезону завдає шкоди гравцям в українській першості. Оборонець лише нещодавно повернувся після тривалої дискваліфікації за навмисний удар суперника у матчі першого туру проти Кудрівки. А в звітному матчі ще зробив кілька грубих дій, за одну з яких таки отримав попереження.

Згодом під загрозою серйозного ушкодження опинився і Микита Кононов, якому в боротьбі за м’яч суперник наступив на ногу з ризиком нанесення серйозної травми. Цей момент теж залишився поза увагою арбітра, що впритул не захотів бачити злого умислу в діях Шостака. Останній ще не раз упродовж зустрічі продемонструє грубу гру.

Окремі питання виникли і до безпеки стадіону. В одному з епізодів Євгена Місюру в контактній боротьбі на швидкості відкинули за межі поля на асфальтовану доріжку. Епізод міг закінчитися як переломом, так і набагато гіршими наслідками, якби наш гравець не встиг згрупуватися.

А кульмінацією стали дії арбітра наприкінці гри. Мишньов пішов у грубий підкат та навіть не намагався прибрати ногу, вп’явшись відкритими шипами у коліно Денису Галенкову. Арбітр спочатку показав попередження, а після підказки відеоасистентів пішов передивлятися епізод. Після тривалого перегляду, який затягнувся на чотири хвилини, рефері свого рішення не змінив, хоча епізод виглядав як очевидна червона картка для гравця Олександрії.

У другому таймі було багато замін, неодноразово на полі з’являлися лікарі, чотири хвилини арбітри передивилися епізод із потенційним вилученням гравця господарів поля. І після цього компенсовані до другого тайму чотири хвилини виглядають як недобра посмішка арбітра Солов’яна, який має бути взірцем честі, порядності та неупередженості.

Тож виникає логічне запитання: якщо ми йшли в УПЛ руйнувати білдапи, тоді на що спрямована гра срібного призера, який з перших хвилин намагається завдати травм і так знекровленому супернику", — сказано у заяві полтавського клубу.

Після семи турів СК Полтава набрав чотири очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.