Україна

За свою кар'єру футболіст виступав за шість клубів УПЛ.

У матчі сьомого туру УПЛ Колос у гостях поступився Металісту 1925 (0:1).

У цьому матчі взяв участь захисник ковалівців Андрій Цуріков, для якого це був 250 матч у рамках чемпіонату України.

З липня 2010 року 32-річний українець виступав за шість клубів УПЛ. У складі Колоса він провів 56 матчів, а решту зустрічей він відіграв за запорізький Металург (35), Динамо (6), Говерлу (15), Олександрію (112) та Дніпро-1 (26).

Також додамо, що за 250 матчів Цуріков забив 25 голів.

Після семи турів Колос набрав 14 очок та посідає четверте місце в УПЛ. Свій наступний матч Колос проведе проти Руху – гра відбудеться завтра, 3 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Колос продовжив контракт з Цуріковим.