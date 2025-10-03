Україна

Хавбек ЛНЗ допоможе своїй команді у поєдинках проти Словенії та Швеції.

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі знову отримав виклик до національної збірної Косово на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

27-річний хавбек уже має у своєму активі 11 поєдинків за збірну та один забитий гол.

У вересні він взяв участь у двох стартових матчах відбору: поразці від Швейцарії (0:4) та перемозі над Швецією (2:0). З трьома очками Косово наразі посідає друге місце у групі B.

У жовтні команда Яшарі зустрінеться зі Словенією (10 числа) та Швецією (13 числа).

Влітку футболіст продовжив контракт з ЛНЗ.