Україна

Владислав може дебютувати у складі національної команди.

Півзахисник Полісся Владислав Велетень прокоментував свій дебютний виклик до розташування збірної України перед матчами відбору ЧС-2026.

"Я дізнався про виклик до збірної під час заміни в матчі УПЛ з Полтавою. Замінили – і сказали одразу. Людина з персоналу повідомила. Мені сказали йти в роздягальню, щоб не захворіти, холодно було, і вже в під трибунному приміщенні сказали.

Реакція позитивна, звичайно, був дуже радий. Будь-який футболіст про це мріє. Це такий етап, напевно, найвищий, коли ти маєш можливість грати за свою національну збірну. Тебе викликають, і треба довести, щоб вийти на поле", — наводить слова Велетня FootballHub.

Свої наступні матчі Україна проведе проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).

Раніше повідомлялося, що на матчі Ісландія — Україна працюватимуть арбітри із Німеччини.