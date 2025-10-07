Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник покинув розташування команди перед кваліфікацією ЧС-2026.

Олександр Тимчик не зможе допомогти команді в жовтневих матчах кваліфікації чемпіонату світу-2026 з футболу.

Тимчик входив до заявки Сергія Реброва з 25 футболістів, але через пошкодження, отримане в клубі, не зіграє за збірну. Захисник уже залишив розташування команди й повернувся до Динамо, де продовжить відновлення.

28-річний Тимчик провів 24 матчі за національну збірну України, відзначившись одним голом і чотирма асистами.

10 жовтня Україна зіграє з Ісландією, 13-го — з Азербайджаном.