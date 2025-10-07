Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Жирони не зіграє проти Ісландії та Азербайджану у відборі до чемпіонату світу-2026.

Півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков не зможе допомогти збірній України в жовтневих матчах відбіркового турніру чемпіонату світу-2026.

Через травму футболіст пропустить поєдинки проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку, та проти Азербайджану — 13 жовтня в Кракові.

Раніше Ребров викликав Велетня та Очеретька до збірної України.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до матчів відбору ЧС-2026 з Ісландією та Азербайджаном.