Арда Туран хоче побачити азербайджанського захисника у донеччан уже наступного сезону.

За інформацією Sportinfo.az, донецький Шахтар націлився на крайнього захисника Карабаха та збірної Азербайджану Турала Байрамова. Особисто за його підписом зацікавлений головний тренер клубу — Арда Туран.

Турал Байрамов має контракт з Карабахом, який розрахований до літа 2026 року. Його ринкова вартість оцінюється близько 1,5 мільйона євро за даними порталу Transfermarkt та підтверджується статистичними сервісами.

За Карабах він провів більше ніж 200 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 42 асисти. За збірну Азербайджану — понад 30 матчів, забиті голи — 4.