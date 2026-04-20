Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 20 квітня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 в Олександрія однойменна команда зіграє домашній матч проти рівненського Вереса.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ВЕРЕС

ПОНЕДІЛОК, 20 КВІТНЯ, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СОФІЯ ПРИЧИНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Олександрія продовжує свою боротьбу за виживання в українській Прем'єр-лізі, але відверто кажучи, після останніх кількох сезонів, для команди потрібне серйозне перезавантаження з новими гравцями та ігровим малюнком на полі.

Після 23 турів команда набрала лише 12 очок і посідає передостаннє місце у таблиці з відставанням від зони перехідних матчів у вісім очок. При цьому у дебютанта СК Полтава лише на один бал менше на останньому місці. До рятівного 12 місця – 12 очок.

Друга половина сезону для підопічних Володимира Шарана проходить у тому самому провальному ключі, як і перша. Жодної перемоги за сім поєдинків, у яких була лише одна нічия – проти побратима з нещастя на дні таблиці – СК Полтава (3:3). При цьому в цій грі Олександрія мала набирати три очки, але якимось чином упустила три м'ячі переваги. В решті матчів команда не забила жодного гола, а пропустила 14 м'ячів.

Результати — просто катастрофа, яка наголошує на гнітючому стані клубу, який колись був міцним середняком еліти українського футболу. Однак як вже говорилося, команді потрібно серйозно переосмислити розвиток клубу в міжсезоння і можливо – Перша ліга, найкращий для цього варіант, коли можна буде спокійно почати все з чистого аркуша та повернутися до УПЛ із більш конкурентоспроможним складом та поставленою грою.

Для Вереса цей сезон також не можна назвати простим, але є позитивні моменти, які дозволяють команді посідати десяте місце в таблиці, за п'ять очок від зони перехідних матчів. Гарна перевага і головна мета команди – зберегти її до кінця чемпіонату.

На старті другої половини сезону Верес обіграв СК Полтава, але потім пішла серія з п'яти матчів без перемог із двома нічиїми. У минулому турі нарешті була перемога над Оболонню, але перенесений матч посеред тижня був повністю провалений — команда Олега Шандрука нічого не змогла протиставити Металісту 1925, поступившись (0:4).

І все ж таки попереду у підопічних Шандрука є поєдинки, в яких необхідно брати очки — наприклад проти тієї ж Олександрії, чи Епіцентру та Руху. В інших зустрічах суперники будуть серйознішими, так що потрібно зібратися і добре готуватися, чіпляючись за очки там, де з'явиться можливість, а вона стовідсотково буде. В цьому випадку Верес виконає завдання на сезон, зберігши місце в елітному дивізіоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Андрейчик, Боль, Кампуш, Бутко — Мишньов, Шулянський, Феррейра — Яде, Цара, Росендо.

Верес: Горох — Сміян, Гончаренко, Ціпот, Стамуліс — Кльоц, Харатін, Бойко — Шарай, Гонсалвеш, Ндукве.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 230 матч Вереса в УПЛ;

- Олександрія може здобути 130 перемогу, 120 раз зіграти внічию або зазнати 150 поразки в чемпіонаті;

- безвиграшна клубна рекордна серія Олександрії триває в УПЛ 15 ігор: п'ять нічиїх та десять поразок;

- безвиграшний гостьовий серіал Вересу в чемпіонаті триває шість ігор: три нічиї та три поразки;

- Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може здобути 80 перемогу, в тому числі 70 в Олександрії;

- Верес при Олегу Шандруку може 20 раз здобути перемогу в УПЛ;

- Десятий гол в УПЛ може забити Богдан Бутко (Олександрія), Дмитро Кльоц, Денис Ндукве (обидва — Верес).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА