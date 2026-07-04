Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Парагваю та Франції.

У поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Парагваю та Франції. Матч мундіалю пройде у неділю, 5 липня, о 00:00. Зустріч прийме стадіон Лінкольн Файненшел Філд (Філадельфія).

Де дивитись матч Парагвай — Франція?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Парагваю та Франції можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За версією betking, беззаперечним лідером цієї дуелі є європейський гранд. На звитягу збірної Франції в основний час букмекери дають скромний коефіцієнт 1.20, тоді як на сенсаційну перемогу Парагваю виставлено вагомі 17.00. Ймовірність того, що команди не визначать переможця за підсумками двох таймів, оцінюється коефіцієнтом 6.66.

Слідкуйте за поєдинком Парагвай — Франція на Football.ua.

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