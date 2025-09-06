Захисник України прокоментував поразку від Франції.
Ілля Pабарний, Getty Images
06 вересня 2025, 08:35
Напередодні національна збірна України поступилась Франції у домашньому матчі першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Франція — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026
Після завершення гри центральний захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний прокоментував нашої команди.
"Сьогодні була важка гра, але цікава. Треба розуміти, що коли є момент, треба забивати. У таких матчах багато стовідсоткових моментів не буде.
Не забили, могли, є над чим працювати, як завжди. Проаналізуємо і будемо рухатись уперед. У нас наступна гра дуже важлива. У нас залишилось три дні, тому зараз відновлення, і знову працюємо.
Звісно, спочатку ми не робили ставку на жоден із таймів. Але це футбол, і може трапитись що завгодно.
У першому таймі, я вважаю, зіграли добре, у другому вже стали грати ще впевненіше, мали хороші моменти, я вважаю, але просто не забили. Суперник забив другий м’яч, і вже стало важко відігратись.
Але сьогодні справді була команда на полі. Усі боролись, створювали хороші моменти. Але, я ж кажу, є над чим працювати. Я думаю, що в наступному матчі треба вже вирішувати.
Нічого особливого під час перерви тренер не говорив. Сказав, що ми добре оборонялись, але треба виходити більш агресивно вперед і грати на атаці, завершувати атаки — те, що ми й ми робили в другому таймі, – сказав Забарний.", — заявив український виконавець.
У наступному турі Україна зіграє в гостях у Азербайджана.