Після поразки з рахунком 0:6 у Брюсселі наставник заявив про відставку та пообіцяв повідомити керівництво федерації одразу після повернення.

Головний тренер національної збірної Казахстану Алі Алієв оголосив про своє рішення піти у відставку після розгромної поразки від збірної Бельгії з рахунком 0:6 у матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Наставник заявив, що бере повну відповідальність за результат та має намір подати офіційну заяву про відставку після повернення до Казахстану, де проінформує президента та керівництво Федерації футболу Казахстану.

Після п’яти зіграних матчів у кваліфікаційній групі збірна Казахстану має три очки та посідає четверте місце в турнірній таблиці.