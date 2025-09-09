Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На рахунку Еміна Махмудова 15 забитих м'ячів.

У матчі відбіркового циклу ЧС-2026 збірна Азербайджану зіграла внічию з Україною (1:1).

У цьому матчі у складі збірної Азербайджану результативним ударом відзначився Емін Махмудов, який реалізував пенальті.

Таким чином, 33-річний хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Азербайджану, обігнавши Гурбана Гурбанова, на рахунку якого було 14 голів за 68 матчів. На рахунку Еміна 57 поєдинків.

Після двох турів Азербайджан набрав одне очко і посідає четверте місце у групі за Україною. Свій наступний матч азербайджанці зіграють проти Франції – 10 жовтня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Азербайджан — Україна.