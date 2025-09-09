На рахунку Еміна Махмудова 15 забитих м'ячів.
Емін Махмудов, АФФА
09 вересня 2025, 23:10
У матчі відбіркового циклу ЧС-2026 збірна Азербайджану зіграла внічию з Україною (1:1).
У цьому матчі у складі збірної Азербайджану результативним ударом відзначився Емін Махмудов, який реалізував пенальті.
Таким чином, 33-річний хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Азербайджану, обігнавши Гурбана Гурбанова, на рахунку якого було 14 голів за 68 матчів. На рахунку Еміна 57 поєдинків.
Після двох турів Азербайджан набрав одне очко і посідає четверте місце у групі за Україною. Свій наступний матч азербайджанці зіграють проти Франції – 10 жовтня.
