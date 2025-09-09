Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

Україна невдало продовжує відбір до ЧС-2026: після поразки від Франції (0:2) "синьо-жовті" не змогли обіграти й Азербайджан.

Команда Сергія Реброва володіла м’ячем у Баку, проте створювала небагато моментів. На початку другого тайму Судаков замкнув простріл Зубкова й відкрив рахунок. Та господарі відповіли: на 70-й хвилині після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою Зінченка, і Махмудов зрівняв рахунок (1:1).

У кінцівці Україна мала кілька шансів дальніми ударами, але воротар суперника врятував. Матч завершився внічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Азербайджан — Україна в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Азербайджан — Україна 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) — Судаков, 51



Азербайджан: Магомедалієв — Алієв (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Махмудов, Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53) — Емрелі (Гурбанли, 66), Дадашов (А. Нурієв, 66).



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Михайліченко, 84) — Очеретько (Шапаренко, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Бондаренко (Волошин, 75) — Зубков, Ванат (Довбик, 61), Судаков.



Попередження: Дадашов, Махмудов, Магомедалієв — Калюжний, Зінченко, Шапаренко