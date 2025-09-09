Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.
Азербайджан - Україна
09 вересня 2025, 21:21
Україна невдало продовжує відбір до ЧС-2026: після поразки від Франції (0:2) "синьо-жовті" не змогли обіграти й Азербайджан.
Команда Сергія Реброва володіла м’ячем у Баку, проте створювала небагато моментів. На початку другого тайму Судаков замкнув простріл Зубкова й відкрив рахунок. Та господарі відповіли: на 70-й хвилині після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою Зінченка, і Махмудов зрівняв рахунок (1:1).
У кінцівці Україна мала кілька шансів дальніми ударами, але воротар суперника врятував. Матч завершився внічию.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Азербайджан — Україна в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:
Азербайджан — Україна 1:1
Голи: Махмудов, 72 (пен.) — Судаков, 51
Азербайджан: Магомедалієв — Алієв (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Махмудов, Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53) — Емрелі (Гурбанли, 66), Дадашов (А. Нурієв, 66).
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Михайліченко, 84) — Очеретько (Шапаренко, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Бондаренко (Волошин, 75) — Зубков, Ванат (Довбик, 61), Судаков.
Попередження: Дадашов, Махмудов, Магомедалієв — Калюжний, Зінченко, Шапаренко