Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Азербайджану прокоментував нічию з Україною у відборі ЧС-2026.

Захисник національної команди Азербайджану Аббас Гусейнов поділився враженнями від матчу другого туру відбору на чемпіонат світу-2026 проти збірної України, який відбувся 9 вересня.

"Тяжка вийшла гра. Але, на щастя, нам вдалося досягти хорошого результату. Звичайно, ми не хотіли обмежуватись одним очком. Могло бути краще. Просто треба вірити у себе.

У наступних матчах ми також намагатимемося набрати очки. Вірю, що нам це вдасться. Якщо в тебе є бажання та характер, ти боротимешся. А якщо ти борешся, то Аллах тебе винагороджує. Треба робити це у кожному матчі", – зазначив Гусейнов.

Нагадаємо, збірна України в другому турі кваліфікації на ЧС-2026 зіграла внічию 1:1 із Азербайджаном. Після двох матчів у команди Сергія Реброва лише одне очко.