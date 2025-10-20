Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англійський фахівець повертається до Скандинавії, щоб вивести шведську збірну на чемпіонат світу 2026 року.

Англійський тренер Грем Поттер став новим головним тренером національної збірної Швеції. Про це офіційно повідомила Шведська футбольна асоціація.

Угода між 50-річним фахівцем і федерацією підписана на період відбору до чемпіонату світу-2026. Контракт автоматично продовжиться на фінальну частину турніру у випадку успішної кваліфікації.

Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪



🗞️ https://t.co/Xevu92RlZG pic.twitter.com/0zHiSg2o1X — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 20, 2025

Поттер змінив на посаді головного тренера Йона Даля Томассона, під керівництвом якого шведи стартували невдало — лише 1 очко в чотирьох матчах кваліфікації. Попереду у збірної листопадові зустрічі зі Швейцарією та Словенією, а також потенційний плейоф у березні.

Голова Шведської футбольної федерації Саймон Острем прокоментував призначення:

"Нашою метою залишається вихід на Чемпіонат світу. Ми працювали структуровано та зосереджено, і з Ґремом Поттером отримуємо сильне керівництво, перевірене на найвищому рівні".

Поттер добре знайомий зі шведським футболом — раніше він провів 7 успішних років в клубі Естерсунд, який вивів із четвертого дивізіону до вищої ліги та єврокубків, а також виграв Кубок Швеції.

На клубному рівні Поттер найбільш відомий роботою з Брайтоном, Челсі та Вест Гемом.