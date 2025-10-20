Англійський тренер Грем Поттер став новим головним тренером національної збірної Швеції. Про це офіційно повідомила Шведська футбольна асоціація.

Угода між 50-річним фахівцем і федерацією підписана на період відбору до чемпіонату світу-2026. Контракт автоматично продовжиться на фінальну частину турніру у випадку успішної кваліфікації.

Поттер змінив на посаді головного тренера Йона Даля Томассона, під керівництвом якого шведи стартували невдало — лише 1 очко в чотирьох матчах кваліфікації. Попереду у збірної листопадові зустрічі зі Швейцарією та Словенією, а також потенційний плейоф у березні.

Голова Шведської футбольної федерації Саймон Острем прокоментував призначення:

"Нашою метою залишається вихід на Чемпіонат світу. Ми працювали структуровано та зосереджено, і з Ґремом Поттером отримуємо сильне керівництво, перевірене на найвищому рівні".

Поттер добре знайомий зі шведським футболом — раніше він провів 7 успішних років в клубі Естерсунд, який вивів із четвертого дивізіону до вищої ліги та єврокубків, а також виграв Кубок Швеції.

На клубному рівні Поттер найбільш відомий роботою з Брайтоном, Челсі та Вест Гемом.