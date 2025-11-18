Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Німеччини упевнений у силах своєї команди на майбутньому ЧС 2026.

Після вражаючої перемоги з рахунком 6:0 над Словаччиною у заключному матчі відбору, Шлоттербек заявив, що Німеччина здатна здолати будь-якого суперника, якщо демонструватиме такий рівень гри на мундіалі — Goal.

Бундестім посіли перше місце у групі A та отримати пряму путівку на Чемпіонат світу, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Після матчу захисник, який повернувся до стартового складу після незначної травми, поділився своїми думками з журналістами:

"Якщо ми гратимемо так, як сьогодні, а якщо ще повернуться гравці, які зараз травмовані, вірю, що зможемо провести дуже сильний Чемпіонат світу. Перший крок зроблено, наступні будуть на мундіалі" — заявив Шлоттербек.

Ніко також додав, що прагне стати чемпіоном світу:

"Якщо ми гратимемо так, як сьогодні, не має значення, чи проти нас 46-та команда рейтингу, чи перша. Ми можемо перемогти будь-якого суперника. Ми — Німеччина. Я хочу поїхати на Чемпіонат світу, щоб виграти його" — наголосив захисник.

Оптимізму додає той факт, що Німеччина провела відбір без низки ключових виконавців. Марк-Андре тер Штеген, Антоніо Рюдігер, Джамал Мусіала та Кай Гаверц пропускали матчі через травми.

Повернення цих зірок до складу, який вже демонструє злагоджену гру з новими талантами, робить Німеччину одним із найгрізніших претендентів на титул у 2026 році.