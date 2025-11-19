Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Англії склав розширений список кандидатів та планує пояснити кожному, що потрібно зробити, аби потрапити до фінальної заявки на Мундіаль.

Томас Тухель розпочав ретельну підготовку до Чемпіонату світу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Німецький спеціаліст розкрив свої плани особисто зв'язатися з групою з приблизно 60 футболістів, які наразі не мають гарантованого місця в основі, але перебувають у розширеному списку кандидатів.

Німець, відомий своєю увагою до деталей, хоче втримати мотивацію гравців, які опинилися поза останніми зборами національної команди. За інформацією Goal , тренер планує пояснити кожному з них причини їхньої відсутності та окреслити конкретні вимоги для повернення до складу.

"У нас є довгий список із 55–60 гравців. Ми хочемо зв'язатися з ними, пояснити, чому їх не було тут, і розповісти, що вони повинні зробити, щоб покращити свої позиції", — зазначив Тухель.

Серед тих, хто очікує на дзвінок від наставника, називаються імена досвідчених зірок, які останнім часом втратили стабільне місце в старті або мали проблеми з ігровою практикою. У цьому списку фігурують такі гравці, як Гаррі Магвайр Джек Гріліш, Кайл Вокер,Люк Шоу та Трент Александр-Арнольд.

Цей крок підкреслює бажання Тухеля створити максимальну конкуренцію та глибину складу перед головним турніром чотириріччя, даючи зрозуміти, що двері до збірної залишаються відчиненими для всіх, хто готовий працювати над собою.