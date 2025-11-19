Наставник збірної Англії склав розширений список кандидатів та планує пояснити кожному, що потрібно зробити, аби потрапити до фінальної заявки на Мундіаль.
Томас Тухель Getty Images
19 листопада 2025, 10:27
Томас Тухель розпочав ретельну підготовку до Чемпіонату світу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Німецький спеціаліст розкрив свої плани особисто зв'язатися з групою з приблизно 60 футболістів, які наразі не мають гарантованого місця в основі, але перебувають у розширеному списку кандидатів.
Німець, відомий своєю увагою до деталей, хоче втримати мотивацію гравців, які опинилися поза останніми зборами національної команди. За інформацією Goal , тренер планує пояснити кожному з них причини їхньої відсутності та окреслити конкретні вимоги для повернення до складу.
"У нас є довгий список із 55–60 гравців. Ми хочемо зв'язатися з ними, пояснити, чому їх не було тут, і розповісти, що вони повинні зробити, щоб покращити свої позиції", — зазначив Тухель.
Серед тих, хто очікує на дзвінок від наставника, називаються імена досвідчених зірок, які останнім часом втратили стабільне місце в старті або мали проблеми з ігровою практикою. У цьому списку фігурують такі гравці, як Гаррі Магвайр Джек Гріліш, Кайл Вокер,Люк Шоу та Трент Александр-Арнольд.
Цей крок підкреслює бажання Тухеля створити максимальну конкуренцію та глибину складу перед головним турніром чотириріччя, даючи зрозуміти, що двері до збірної залишаються відчиненими для всіх, хто готовий працювати над собою.