Інше

Зірка Ан-Насра разом із Джорджиною Родрігес став гостем на прийомі, де були присутні Ілон Маск та наслідний принц Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду продовжує доводити, що його вплив виходить далеко за межі футбольного поля. Португальський нападник Ан-Насра став одним із головних гостей на урочистій вечері в Білому домі, організованій президентом США Дональдом Трампом — Goal.

Подія зібрала справжню еліту політики, бізнесу та спорту. Роналду прибув на захід у супроводі своєї партнерки Джорджини Родрігес. Компанію за столом їм склали такі впливові фігури, як власник Tesla та SpaceX Ілон Маск, а також фактичний правитель Саудівської Аравії — наслідний принц Мухаммед ібн Салман.

Під час своєї промови Дональд Трамп зробив згадку про португальця, відзначивши його феноменальну кар'єру та глобальний статус у світі спорту.

"Знаєте, мій син – великий шанувальник Роналду", – заявив Трамп.

"Беррон зустрівся з ним. Я думаю, що після того, як я представив вас, він став дещо більше поважати свого батька", – звернувся Трамп до Роналду під сміх присутніх.

Присутність Роналду на такому рівні підкреслює його роль як неофіційного посла Саудівської Аравії на міжнародній арені, особливо в контексті підготовки до майбутніх великих турнірів.

Цей візит до США також є знаковим з огляду на наближення Чемпіонату світу 2026 року, який пройде в Америці, Канаді та Мексиці, де Кріштіану, планує зіграти свій останній Мундіаль.