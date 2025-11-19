Зірка Ан-Насра разом із Джорджиною Родрігес став гостем на прийомі, де були присутні Ілон Маск та наслідний принц Саудівської Аравії.
Дональд Трамп Getty Images
19 листопада 2025, 14:20
Кріштіану Роналду продовжує доводити, що його вплив виходить далеко за межі футбольного поля. Португальський нападник Ан-Насра став одним із головних гостей на урочистій вечері в Білому домі, організованій президентом США Дональдом Трампом — Goal.
Подія зібрала справжню еліту політики, бізнесу та спорту. Роналду прибув на захід у супроводі своєї партнерки Джорджини Родрігес. Компанію за столом їм склали такі впливові фігури, як власник Tesla та SpaceX Ілон Маск, а також фактичний правитель Саудівської Аравії — наслідний принц Мухаммед ібн Салман.
Під час своєї промови Дональд Трамп зробив згадку про португальця, відзначивши його феноменальну кар'єру та глобальний статус у світі спорту.
"Знаєте, мій син – великий шанувальник Роналду", – заявив Трамп.
"Беррон зустрівся з ним. Я думаю, що після того, як я представив вас, він став дещо більше поважати свого батька", – звернувся Трамп до Роналду під сміх присутніх.
Присутність Роналду на такому рівні підкреслює його роль як неофіційного посла Саудівської Аравії на міжнародній арені, особливо в контексті підготовки до майбутніх великих турнірів.
Цей візит до США також є знаковим з огляду на наближення Чемпіонату світу 2026 року, який пройде в Америці, Канаді та Мексиці, де Кріштіану, планує зіграти свій останній Мундіаль.