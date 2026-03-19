Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легенда шведського футболу допомагатиме глядачам розбирати кожен матчі мундіалю.

Колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович приєднався до команди Fox Sports як телевізійний експерт під час чемпіонату світу-2026.

Ібрагімович виконуватиме роль аналітика, висвітлюючи всі ключові події та матчі турніру. Fox Sports транслюватиме усі 104 поєдинки чемпіонату світу у прямому ефірі.

Златан завершив виступи за збірну Швеції у 2023 році. За національну команду він провів 136 матчів, забив 62 голи та брав участь у двох чемпіонатах світу (2002, 2006) і чотирьох Євро (2004, 2008, 2012, 2016).

Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір стане першим після розширення складу учасників із 32-х до 48 команд.