Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував перемогу своєї команди у матчі групового етапу ЧС-2026 проти Хорватії (4:2).

"Я вважаю, що це була гра двох різних таймів. У першому таймі ми діяли непогано. Дуже розчаровані тим, як саме пропустили голи – мені здалося, що ми просто підсіли. Треба віддати належне головному тренеру: у перерві він звернувся до нас із промовою і сказав, що якщо ми й програємо, то програємо у своєму фірмовому стилі. Думаю, усі побачили це по тому, як ми вийшли на другий тайм. Ми натиснули на газ, і вони просто не встигали за нами. Похвала кожному за цей перший матч на турнірі.

Без м'яча ми почали грати трохи агресивніше. Було важко. У них є такі гравці, як Лука Модрич, який опускався глибше, і ти намагаєшся розібратися, кого саме потрібно перекривати. Але інтенсивність, яку ми прагнемо підтримувати – це наша головна перевага, і нам потрібно використовувати її частіше.

Те, як ми контролювали гру, коли вийшли вперед – ми жодного разу не виглядали так, ніби перебуваємо в небезпеці, а потім забили в контратаці. У нас був відрізок, коли ми могли забивати три або чотири м'ячі.

Пенальті? Коли я переглядав відео, то помітив, що Лівакович любить смикатися завчасно. Тому я знав: якщо я зроблю паузу під час розбігу, з'явиться шанс, що він зійде з лінії. Я був упевнений у цьому на 80%, не на всі 100%, але коли пенальті змусили перебити, я вже трохи змінив техніку удару. Саме для цього я й аналізую суперників, і зрештою це чудово спрацювало на мою користь.

Беллінгем забив чудовий гол, зробив чудове забігання і показав чудове завершення. Бажання Джуда видно ще на тренуваннях. Конкуренція у нас на найвищому рівні. Хто б не виходив на поле – він готовий, і ви бачили, як Джуду кортіло увірватися в гру. Фантастичний гол", — наводить слова Кейна ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Хорватія.