Стали відомі стартові склади команд для поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Уругвай та Іспанія.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
27 червня 2026, 02:07
Національні збірні Уругваю та Іспанії зіграють у третьому турі чемпіонату світу-2026 у Гвадалахарі.
Марсело Б'єлса, після нічиєї проти Кабо-Верде (2:2), використав із перших хвилин Нуньєса на вістрі атаки.
Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Саудівською Аравією (4:0), залучив до стартового складу Льоренте на правому фланзі оборони, тоді як Меріно гратиме в центрі поля.
Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Санабрія — Угарте — Каноббіо, Бентанкур, Вальверде, Араухо — Нуньєс.
Запасні: Рочет, Меле, Хіменес, Р. Араухо, Вінья, Буено, де ла Крус, Де Арраскаета, Е. Мартінес, Пікерес, Саласар, Пеллістрі, Б. Родрігес, Агірре, Віньяс.
Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Порро, Руїс, Гаві, Субіменді, Торрес, Ольмо, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.
Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно, Родрі, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Баена.
Гра Уругвай — Іспанія почнеться о 03:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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