Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Уругвай та Іспанія.

Національні збірні Уругваю та Іспанії зіграють у третьому турі чемпіонату світу-2026 у Гвадалахарі.

Марсело Б'єлса, після нічиєї проти Кабо-Верде (2:2), використав із перших хвилин Нуньєса на вістрі атаки.

Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Саудівською Аравією (4:0), залучив до стартового складу Льоренте на правому фланзі оборони, тоді як Меріно гратиме в центрі поля.

Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Санабрія — Угарте — Каноббіо, Бентанкур, Вальверде, Араухо — Нуньєс.

Запасні: Рочет, Меле, Хіменес, Р. Араухо, Вінья, Буено, де ла Крус, Де Арраскаета, Е. Мартінес, Пікерес, Саласар, Пеллістрі, Б. Родрігес, Агірре, Віньяс.



Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно, Родрі, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Баена.